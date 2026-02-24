Non l’avete sognato è successo davvero | La Russa ha fatto un video per difendere Pucci Ingiusta sofferenza

Ignazio La Russa ha pubblicato un video sui social per difendere Andrea Pucci, coinvolto in una polemica dopo l’annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026. La decisione del presidente del Senato di intervenire pubblicamente ha acceso i riflettori su una questione che divide l’opinione pubblica. La sua mossa mira a contrastare le critiche che accusano Pucci di aver subito ingiuste sofferenze. La vicenda continua a suscitare discussioni tra i cittadini.

Sembra una scena surreale, e invece è cronaca. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha pubblicato un video sui suoi canali social per intervenire nella polemica che ha travolto il comico Andrea Pucci dopo l’invito al Festival di Sanremo 2026. Un caso nato attorno alla partecipazione dell’artista alla kermesse e culminato con la sua rinuncia, tra accuse, pressioni e reazioni politiche. Un intervento istituzionale che ha acceso inevitabilmente il dibattito. La realtà supera la fantasia: La Russa, seconda carica dello Stato, fa un video per Pucci. Nel filmato, La Russa richiama le parole del direttore artistico Carlo Conti, che in conferenza stampa aveva chiarito di aver invitato Pucci senza alcun condizionamento. 🔗 Leggi su Donnapop.it

La Russa vuole Andrea Pucci a Sanremo 2026, appello a Carlo Conti per "una sorpresa per l'ingiusta sofferenza"La richiesta di La Russa a Carlo Conti nasce dalla rinuncia di Andrea Pucci a partecipare a Sanremo 2026, a causa di un problema di salute.

