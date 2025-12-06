Buongiorno Juventus il difensore poteva davvero diventare bianconero? La Vecchia Signora ha sognato più volte un colpaccio alla Bremer | i dettagli

Buongiorno Juventus, svelato il retroscena: i bianconeri hanno tentato il colpo grosso dai cugini, ma la fede granata del difensore ha bloccato tutto. La sfida del ‘Maradona’ non mette di fronte solo due squadre in lotta per il vertice della Serie A, ma anche protagonisti che hanno incrociato i loro destini nelle segrete stanze del calciomercato. Uno dei pilastri della difesa di Antonio Conte, che domani sera avrà il compito di fermare l’attacco bianconero, è stato a lungo il desiderio inconfessabile della dirigenza della Continassa. Alessandro Buongiorno, oggi baluardo azzurro, è stato al centro di una strategia silenziosa ma ambiziosa da parte della Vecchia Signora, che sperava di replicare un’operazione che aveva già fatto scalpore e storia recente a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Buongiorno Juventus, il difensore poteva davvero diventare bianconero? La Vecchia Signora ha sognato più volte un colpaccio alla Bremer: i dettagli

Altre letture consigliate

Napoli-Juventus, Buongiorno a DAZN: 'Sarà una sfida di resistenza'. Poi il retroscena sul chiarimento con Conte - facebook.com Vai su Facebook

Buongiorno: «Quella con la Juventus per me è una partita speciale e vi spiego perché. Con Conte ci siamo chiariti» - Buongiorno: «Quella con la Juventus per me è una partita speciale e vi spiego perché. Lo riporta juventusnews24.com

Buongiorno: "Napoli-Juve? La spunterà chi resisterà. Sulla lotta scudetto Conte ha ragione perché..." - Contro i bianconeri sarà una gara special per il difensore: "La mia famiglia è tutta del Toro. msn.com scrive

Buongiorno a DAZN: “Napoli Juventus? Gara speciale per me. Sul rigore contro il Cagliari…” - Da oggi, sull’app, è disponibile “Il mio Derby da Supereroi”, un’intervista ... Riporta iamnaples.it

Napoli Juventus, parla Buongiorno: «Dobbiamo lavorare tanto per raggiungere i nostri obiettivi. Spalletti? C’è un ottimo rapporto, mi ha insegnato molto» - Ottimo rapporto, mi ha insegnato molto» Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha introdotto la sfida co ... Riporta calcionews24.com

Napoli-Juventus, Buongiorno prima della sfida: «Uniti con Conte, ritrovata l'energia» - «Ci siamo chiariti tra di noi, con il mister, che comunque ci ha sempre ribadito la sua fiducia e noi la nostra verso di lui. Scrive msn.com

Napoli-Juve, Buongiorno a DAZN:”Con Spalletti ho un buon rapporto” - Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del big match con la Juventus in programma domani sera alle ore 20:45. Lo riporta msn.com