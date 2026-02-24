Noi e loro | Carnelos e Arlacchi leggono l’Occidente alla prova del resto del mondo

Carnelos e Arlacchi sottolineano come la mancanza di dialogo tra Occidente e altri continenti sia dovuta a incomprensioni profonde. La causa principale risiede nella difficoltà di interpretare le culture diverse, che porta a una distanza crescente tra le parti. I due esperti spiegano che pezzi importanti del mondo stanno assumendo un ruolo più forte, lasciando l’Occidente indietro. La sfida ora è trovare nuovi modi per comunicare e collaborare.

"Noi" non capiamo "Loro", e rinunciamo a comprendere il mondo. "Loro" conoscono bene "Noi", e sono in ascesa su scala globale. Ma, in fin dei conti, qual è il vero confine tra "Noi" e "Loro" in un mondo multipolare e complesso, fatto di sfide geopolitiche, economiche e sociali complesse, di partite di portata globale? Di questi temi si è discusso martedì 17 febbraio a Villa Pallavicino, Pilastro di Langhirano (Parma), sede di The Synergetic Group, holding attiva nella trasformazione di asset strategici industriali in diversi settori del Made in Italy, che assieme a InsideOver ha portato a dialogare due attenti osservatori dello scenario globale.

