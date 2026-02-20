Il mondo dopo l’Occidente | cosa vogliono i Paesi del Sud Globale

Il Sud Globale si sta affermando come un nuovo attore globale, spinto dalla crescita economica di alcuni paesi e da una richiesta di maggiore voce. Questi paesi, spesso considerati un blocco, in realtà hanno obiettivi diversi e spesso contrastanti. In Africa, paesi come Nigeria e Sudafrica cercano investimenti e stabilità politica, mentre in America Latina, Brasile e Argentina vogliono rafforzare le proprie industrie. La domanda di risorse e di spazi di manovra cresce, creando un panorama internazionale più complesso e variegato.

Spesso si parla di loro come blocco, ma sono Paesi totalmente diversi tra loro, a volte addirittura con interessi in conflitto. Non vogliono costituire un'alleanza unica, strutturata, né un mondo bipolare come quello della Guerra fredda, ma – pur con tutte queste differenze – condividono una visione: superare il modello di mondo a trazione occidentale per costituirne uno nuovo, spesso identificato col termine generico di «multipolarismo». Si tratta di tutti quei Paesi che hanno trovato espressione in realtà quali il gruppo dei Brics, o l'Organizzazione di Shanghai, molti dei quali sono parte di quel pezzo di mondo che chiamiamo per convenzione «Sud Globale».