Gaza e oltre parla Marco Minniti | L’Italia sia ponte tra Occidente e Sud del mondo

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto globale segnato da crisi e conflitti, Marco Minniti sottolinea l’importanza dell’Italia come ponte tra Occidente e Sud del mondo. Con una visione strategica e una profonda conoscenza internazionale, Minniti evidenzia il ruolo cruciale del nostro Paese nel favorire dialogo e cooperazione, cogliendo le straordinarie potenzialità che può offrire in un mondo in rapido cambiamento.

Nell’attuale contesto globale di crisi internazionali che si sommano “l’Italia ha un ruolo molto importante e una potenzialità straordinaria che dobbiamo essere capaci di cogliere”, dice a InsideOver Marco Minniti, presidente della Med-Or Italian Foundation e attento conoscitore del contesto internazionale in cui il Paese si muove. A lungo deputato e già titolare della carica di Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e ministro dell’Interno, Minniti analizza lo scenario strategico legato all’evoluzione del cessate il fuoco a Gaza, il possibile ruolo dell’Italia e i rischi e le opportunità in cui Roma si muove nel suo teatro di riferimento, ponendo l’attenzione su come la risoluzione della crisi di Gaza e il ruolo italiano nel sostegno al cessate il fuoco possano essere fondamentali per l’interesse nazionale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

