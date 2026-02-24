Niscemi il rientro in classe dopo la frana e la scuola come presidio di speranza | il racconto di docenti bambini e famiglie Siamo andati a trovarli Video servizio

Una frana ha causato il rientro in classe a Niscemi, portando a una riapertura che rappresenta un segno di speranza per la comunità. Le scuole sono diventate un punto di riferimento, con insegnanti e famiglie che lavorano insieme per superare le difficoltà. Abbiamo incontrato alcuni di loro per capire come si stanno adattando a questa nuova realtà e quale ruolo svolgano gli edifici scolastici nel ricostruire la normalità.