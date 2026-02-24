Niscemi il rientro in classe dopo la frana e la scuola come presidio di speranza | il racconto di docenti bambini e famiglie Siamo andati a trovarli Video servizio
Una frana ha causato il rientro in classe a Niscemi, portando a una riapertura che rappresenta un segno di speranza per la comunità. Le scuole sono diventate un punto di riferimento, con insegnanti e famiglie che lavorano insieme per superare le difficoltà. Abbiamo incontrato alcuni di loro per capire come si stanno adattando a questa nuova realtà e quale ruolo svolgano gli edifici scolastici nel ricostruire la normalità.
Orizzonte Scuola si è recato a Niscemi, nel cuore di una comunità segnata dalla frana, per ascoltare direttamente la voce di bambini, docenti, genitori e dirigente scolastica. Tra aule rimodulate e abbracci all’ingresso, emerge il racconto di una scuola che, oltre l’emergenza, si fa presidio di speranza e sostegno psico-sociale, restituendo ai più piccoli un senso di sicurezza e futuro. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Niscemi, quel servizio al tg del 1997 con mille sfollati per la frana. E su cui dopo non si fece nulla – Il videoUna grande frana ha colpito Niscemi, in provincia di Caltanissetta, e ha costretto all’evacuazione di circa mille persone.
“Ho visto il marciapiede sbriciolarsi come un biscotto”: il racconto choc di una sfollata dopo la frana di NiscemiLa frana a Niscemi ha causato danni significativi alle infrastrutture, mettendo in evidenza le criticità del territorio siciliano.
Temi più discussi: Faenza al fianco di Niscemi: missione tecnica dell’Unione; Faenza al fianco di Niscemi: tecnici della Romagna Faentina a supporto della popolazione colpita dalla frana; Sergio Mattarella a Niscemi, un mese dopo la frana: 1.500 sfollati; Emergenza Niscemi, dopo un mese di servizio rientrano i volontari siracusani Avcs.
Niscemi, il dolore degli sfollati e l’abbraccio dei volontari: Hanno bisogno di speranzaA Niscemi, dopo la frana, i volontari dell’associazione Outsider affiancano gli sfollati durante il rientro nelle case in zona rossa. newsicilia.it
Meloni torna a Niscemi: Mercoledì il decreto, 150 milioni per case, indennizzi e messa in sicurezza(Adnkronos) - La premier Giorgia Meloni è tornata oggi, lunedì 16 febbraio, in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry, a cominciare da Niscemi. Accompagnata dal capo del Dip ... msn.com
NISCEMI Il dramma degli sfollati tra dirupi profondi 50 metri e la zona rossa. Il rientro a casa resta un miraggio. «Senza garanzie di sicurezza non dormiremo più sonni tranquilli», raccontano i testimoni colpiti dal disastro (di Alberto Drago) - facebook.com facebook