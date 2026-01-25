Bambini malati al nido Matteo Giunta | Le maestre mi hanno ringraziato Ho insultato i genitori perché esasperato
Matteo Giunta, dopo aver espresso sui social la sua frustrazione riguardo ai genitori che portano bambini malati al nido, chiarisce le ragioni del suo sfogo. Ricorda che sua figlia è stata ricoverata due volte in una settimana, motivo per cui si è sentito esasperato. Le sue parole hanno suscitato reazioni, e le maestre hanno espresso gratitudine per la sua sincerità.
Matteo Giunta, dopo lo sfogo sui social contro i genitori che portano i bambini malati all'asilo, spiega: "Mia figlia è stata ricoverata due volte in una settimana, ero esasperato".🔗 Leggi su Fanpage.it
«Ho insultato per esasperazione». Matteo Giunta spiega perché, con Federica Pellegrini, ha reagito contro i genitori che lasciano i figli malati al nidoMatteo Giunta ha spiegato le ragioni dietro le sue parole rivolte ai genitori che lasciano i figli malati al nido.
Matteo Giunta: "Mia figlia ricoverata con le convulsioni, ecco perché dico che l'asilo non è un parcheggio. Le maestre mi ringraziano"Matteo Giunta, noto allenatore di calcio, ha pubblicato un messaggio su Instagram criticando duramente l’asilo, definendolo “un parcheggio”.
Argomenti discussi: Federica Pellegrini e Matteo Giunta contro i genitori che mandano i figli malati all'asilo; Federica Pellegrini, lo sfogo del marito sui bimbi malati all'asilo divide i social: Principio corretto per il virologo Pregliasco; Influenza e bambini all'asilo, Pregliasco sta con Federica Pellegrini: Ha ragione, genitori sbagliano; Giunta e Pellegrini, insulti social ai genitori dei bimbi dell’asilo.
Bambini malati al nido, Matteo Giunta: Le maestre mi hanno ringraziato. Ho insultato i genitori perché esasperatoMatteo Giunta, dopo lo sfogo sui social contro i genitori che portano i bambini malati all'asilo, spiega: Mia figlia è stata ricoverata due volte ... fanpage.it
Federica Pellegrini, lo sfogo del marito sui bimbi malati all’asilo divide i social: Principio corretto per il virologo PregliascoLo sfogo social di Matteo Giunta ha acceso il dibattito su bambini malati e asili nido. Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all’asilo. Siete degli irresponsabili pezzi ... tecnicadellascuola.it
Matteo Giunta in prima linea contro i genitori che mandano i figli malati all’asilo! L’allenatore e marito della campionessa ha pubblicato uno sfogo su Instagram durissimo contro chi porta i bambini febbricitanti all’asilo, definendolo un comportamento “irrespo - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.