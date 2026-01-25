Bambini malati al nido Matteo Giunta | Le maestre mi hanno ringraziato Ho insultato i genitori perché esasperato

Matteo Giunta, dopo aver espresso sui social la sua frustrazione riguardo ai genitori che portano bambini malati al nido, chiarisce le ragioni del suo sfogo. Ricorda che sua figlia è stata ricoverata due volte in una settimana, motivo per cui si è sentito esasperato. Le sue parole hanno suscitato reazioni, e le maestre hanno espresso gratitudine per la sua sincerità.

Lo sfogo social di Matteo Giunta ha acceso il dibattito su bambini malati e asili nido. Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all'asilo. Siete degli irresponsabili pezzi

