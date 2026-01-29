Niscemi quel servizio al tg del 1997 con mille sfollati per la frana E su cui dopo non si fece nulla – Il video

Una grande frana ha colpito Niscemi, in provincia di Caltanissetta, e ha costretto all’evacuazione di circa mille persone. La frana ha coinvolto tre quartieri diversi della città e il servizio televisivo del 1997 mostrava già le immagini di quegli sfollati. Da allora, però, poco o nulla si è fatto per fermare il rischio o intervenire in modo efficace.

«A Niscemi, una cittadina in provincia di Caltanissetta, una frana di vaste proporzioni ha investito tre quartieri della città provocando l’ evacuazione di un migliaio di persone ». A prima vista, queste parole sembrano descrivere alla perfezione ciò che è accaduto nei giorni scorsi nel piccolo comune siciliano. E in parte è effettivamente così. Ma a guardare bene, quella frase è stata estrapolata da un telegiornale del 1997, l’ultima volta in cui proprio a Niscemi si verificò una frana come quella avvenuta nei giorni scorsi. Il precedente del 1997. La clip del Tg5, che risale a ormai quasi tre decenni fa, ha cominciato a circolare sui social, diffusa dal creator See Lallero e sottolinea ancora una volta l’impressionante somiglianza tra la frana avvenuta nel 1997 e quella dei giorni scorsi.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Niscemi Frana

Questa mattina, la premier Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi, il paese colpito dalla frana domenica scorsa.

La situazione a Niscemi rimane critica, con la frana che avanza sulla collina, coinvolgendo circa 1.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause; A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita; Perché la collina di Niscemi si muove: la spiegazione scientifica della frana; Niscemi, 20 milioni stanziati e solo uno speso: trent’anni di progetti mai realizzati.

Niscemi, quel servizio al tg del 1997 con mille sfollati per la frana. E su cui dopo non si fece nulla – Il videoE intanto il sindaco si difende: «Le mancate opere di risanamento? Ogni anno mando una lettera a presidente della Repubblica, della Regione e del Consiglio» ... open.online

Niscemi: quando è stato costruito il paese, dove si trova e le frane che lo hanno segnato dal 1997 a oggiLa cittadina di Niscemi, in provincia di Caltaninssetta, è balzata in queste ore in primo piano sui quotidiani di tutto il mondo, ma finora era poco conosciuta. E' diventata famosa - sic! - per la pro ... tg.la7.it

La vita in diretta. . A #Niscemi la disperazione ha preso il sopravvento: Lia da poco ha perso sua madre e quel dolore si aggiunge ora la perdita della casa: “Non tornerò più a Niscemi perché mi fa male vedere tutto questo.” #VitaInDiretta - facebook.com facebook

Dal cambiamento climatico ignorato al dissesto idrogeologico, dalla politica che se ne frega alle burocrazie locali che non spendono i soldi. Difficile trovare qualcosa che racconti meglio della frana di #Niscemi tutto il peggio del nostro Paese. x.com