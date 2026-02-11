Italia Buffon | Niente stage? Non ci aspettavamo aiuti Gattuso è eccezionale

Gianluigi Buffon si mostra fiducioso nonostante le difficoltà. Il capitano della Nazionale italiana dice che non si aspettava aiuti per lo stage e sottolinea l’eccezionalità di Gattuso. Buffon parla anche di Luciano Spalletti, confermando la fiducia nel lavoro del tecnico. La squadra si prepara con fatica, ma lui resta convinto delle capacità degli azzurri.

Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana di calcio, ha espresso la sua fiducia nella squadra e nel lavoro di Luciano Spalletti, nonostante le difficoltà incontrate nella preparazione ai playoff per la qualificazione ai Mondiali del 2026. La mancata organizzazione di uno stage di preparazione non ha scosso l’entusiasmo del gruppo, determinato a superare gli ostacoli e a raggiungere l’obiettivo primario: la partecipazione al torneo internazionale. L’ex portiere ha sottolineato l’importanza dell’unità e dell’altruismo all’interno della squadra. L’Italia si appresta ad affrontare una sfida cruciale: la semifinale di qualificazione ai Mondiali 2026 contro l’Irlanda del Nord, in programma per il 26 marzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Buffon Gattuso

Gattuso ha deciso di incontrare gli azzurri delle grandi squadre italiane.

Gennaro Gattuso decide di portare gli Azzurri a cena invece di organizzare uno stage.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Estonia-Italia, la soddisfazione di Gattuso: Mi è piaciuto tutto

Ultime notizie su Buffon Gattuso

Argomenti discussi: Gattuso in tour: cena a Milano per i giocatori del Nord, presenti anche Bartesaghi e Miretti; Niente stage? Gattuso va per la sua strada e mette in atto il piano Mondiale; Buffon e le speranze in Pio Esposito: Ci porterà ai Mondiali, è l'unica certezza che abbiamo. Penso che in futuro...

Buffon: In Italia si fanno scelte conservative, poca audacia nell’osare, poco spazio ai giovaniIl capo delegazione della Nazionale italiana Gigi Buffon ha parlato delle Olimpiadi e dei play-off per un posto ai prossimi Mondiali. ilnapolista.it

Buffon niente stage Italia? Più forti anche di questoDiciamo che in linea di massima non ci si aspettava nulla di diverso. Conoscevamo le difficoltà che avremmo affrontato. Secondo me domandare e proporre questo tipo di iniziativa era doveroso, ... ansa.it

Italia, Buffon: "Niente stage Non ci aspettavamo aiuti. Gattuso è eccezionale" #SkySport x.com

Buffon scommette sul futuro: “Pio ci porterà al Mondiale” Ospite della prima puntata di Cult, Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione della Italia, non usa mezze misure parlando di Pio Esposito, attaccante dell’Inter. “Io penso che Pio arriverà un gradino sopra a - facebook.com facebook