In Italia, la proposta di legge per parificare il congedo parentale tra madri e padri, sostenuta da opposizioni come PD e M5s, prosegue il suo iter in Commissione Lavoro alla Camera. La proposta, a firma di Elly Schlein, mira a garantire uguali diritti nei periodi di congedo, favorendo una maggiore condivisione delle responsabilità familiari. La discussione continua, con l’obiettivo di approvare un testo che promuova pari opportunità per entrambi i genitori.

Parificare il congedo parentale tra i papà e le mamme. È quanto prevede la proposta di legge a prima firma Elly Schlein e sottoscritta da tutti i leader delle opposizioni che è stata adottata come testo base dal comitato ristretto della Commissione Lavoro della Camera. Pertanto adesso si procederà all’esame della proposta che intende introdurre il cosiddetto congedo paritario. “Una norma di civiltà di cui questo paese ha urgente bisogno”, la definisce il deputato Arturo Scotto. Si dicono “felici” anche i deputati del M5s in Commissione Lavoro Carotenuto, Aiello, Barzotti e Tucci che però sottolineano: “Non possiamo non notare lo smaccato tentativo della maggioranza di buttare nuovamente la palla in tribuna, come già avvenuto in passato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilfattoquotidiano.it - Congedo parentale uguale per madri e padri, la proposta delle opposizioni va avanti in Commissione. Pd e M5s: "La destra non la ostacoli"

