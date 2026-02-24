**Famiglia | Schlein ' destra ipocrita congedo paritario lo faremo noi al governo' **

Elly Schlein critica la destra, accusandola di ipocrisia, perché non ha ancora approvato il congedo paritario. La leader del Partito Democratico afferma che sarà il nuovo governo a introdurre questa misura, perché rappresenta un passo importante per le famiglie. Schlein sottolinea che, dopo aver visto opposizioni unite, si impegna a portare questa riforma nel prossimo mandato elettorale. La proposta riguarda principalmente il supporto alle famiglie con figli in tutta Italia.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Ringrazio tutte le opposizioni che hanno scritto insieme e hanno difeso questa norma, e prendiamo l'impegno: quando vi batteremo alle politiche, porteremo questa norma alle famiglie che ne hanno bisogno in tutto il Paese". Lo ha detto Elly Schlein, intervenendo in aula alla Camera sul congedo paritario sottoscritta da tutte le opposizioni. "Una proposta di giustizia sociale ma a voi non interessa andare avanti, affossate anche questa". "Guardate, la domanda è questa qui: se ritenete giusto avere 5 mesi di congedo paritario per entrambi i genitori, allora vi fermate e discutete con noi.