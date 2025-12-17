Stop al gas russo in Ue via libera definitivo dal Parlamento europeo Lega e M5s votano contro

Il Parlamento europeo approva con vasta maggioranza lo stop alle importazioni di gas e GNL dalla Russia, segnando un importante passo verso l’indipendenza energetica dell’Unione. Lega e M5S si oppongono, votando contro questa decisione che mira a ridurre la dipendenza dalle forniture russe e a rafforzare le politiche di sostenibilità e sicurezza energetica.

È arrivato a larghissima maggioranza il via libera definitivo del Parlamento europeo allo stop di importazioni di gas e gnl dalla Russia. Il regolamento che impone un divieto totale delle importazioni in Ue dall' autunno 2027 è stato approvato dall'Aula di Strasburgo con 500 voti a favore, 120 contrari e 32 astenuti. Un risultato praticamente scontato, specialmente dopo l' intesa raggiunta nelle scorse settimane dalle istituzioni comunitarie. A questo punto, la decisione dovrà essere ancora formalmente approvata dal Consiglio Ue prima di essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Tra gli italiani contrari Lega e M5s.

