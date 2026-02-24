New York strade bloccate scuole chiuse e voli cancellati | la città fa i conti con la tempesta di neve

Una tempesta di neve intensa ha ricoperto New York, causando strade bloccate, scuole chiuse e voli cancellati. La causa principale è stata la forte perturbazione che ha coinvolto l'intera regione, portando a un accumulo record di neve in molte zone. Vigili del fuoco e spazzaneve, tra cui un veicolo noto come “Darth Vader”, hanno lavorato senza sosta per liberare le arterie principali. Le autorità hanno invitato i cittadini a rimanere a casa, mentre i mezzi di trasporto sono stati messi in crisi.

Vicini, dipendenti pubblici e una potente macchina spazzaneve ferroviaria soprannominata “Darth Vader” si sono affrettati a liberare gran parte degli Stati Uniti nordorientali da una tempesta brutale e, in alcune zone, da record, che ha ricoperto la regione di neve e ha provocato migliaia di cancellazioni di voli. Ma mentre la neve si è spostata verso nord e si è attenuata in altre aree martedì, i meteorologi hanno avvertito che un’altra tempesta potrebbe essere proprio dietro l’angolo. La tempesta di lunedì, che i meteorologi definiscono la più forte degli ultimi dieci anni, ha scaricato più di 61 centimetri di neve in alcune parti del nord-est. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Tempesta di neve a New York, strade chiuse e migliaia di voli cancellati: “La peggiore degli ultimi 10 anni”Una tempesta di neve ha investito New York, causando numerose strade bloccate e decine di voli cancellati.

Tempesta di neve a New York, strade chiuse e migliaia di voli cancellati: “La peggiore degli ultimi 10 anni”Una tempesta di neve ha investito New York, causando strade bloccate e cancellazioni di migliaia di voli, perché le precipitazioni intense hanno superato i 70 centimetri.

Vicini, dipendenti pubblici e una potente macchina spazzaneve ferroviaria soprannominata Darth Vader si sono affrettati a liberare

Una tempesta di neve sta colpendo la costa orientale degli Stati Uniti. Attesi a New York fino a 70 centimetri di neve e raffiche di vento a 80 chilometri orari. Dichiarato lo stato di emergenza

Un'intensa nevicata ha imbiancato New York trasformando Central Park in un'enorme arena improvvisata. Tra risate e cori, è partita una battaglia a palle di neve che ha coinvolto anche un'auto della polizia.

L'immagine satellitare diffusa dal NOAA mostra la tempesta invernale che ha colpito le zone settentrionali della East Coast. A New York City sono caduti 52 cm di neve, mentre a Islip (Long Island) si sono raggiunti 75 cm