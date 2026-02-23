Tempesta di neve a New York strade chiuse e migliaia di voli cancellati | La peggiore degli ultimi 10 anni

Una tempesta di neve ha investito New York, causando strade bloccate e cancellazioni di migliaia di voli, perché le precipitazioni intense hanno superato i 70 centimetri. Le raffiche di vento a 80 kmh hanno peggiorato la situazione, lasciando molte aree impraticabili e costringendo residenti e operatori a interrompere le attività quotidiane. La perturbazione, considerata la più forte degli ultimi dieci anni, continua a scaricare neve abbondante sulla città. Rimangono incerte le previsioni per le prossime ore.