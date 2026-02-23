Tempesta di neve a New York strade chiuse e migliaia di voli cancellati | La peggiore degli ultimi 10 anni
Una tempesta di neve ha investito New York, causando strade bloccate e cancellazioni di migliaia di voli, perché le precipitazioni intense hanno superato i 70 centimetri. Le raffiche di vento a 80 kmh hanno peggiorato la situazione, lasciando molte aree impraticabili e costringendo residenti e operatori a interrompere le attività quotidiane. La perturbazione, considerata la più forte degli ultimi dieci anni, continua a scaricare neve abbondante sulla città. Rimangono incerte le previsioni per le prossime ore.
Una tempesta di neve sta paralizzando le città della East Coast, negli Stati Uniti. Attesi a New York fino a 70 centimetri di neve e raffiche di vento a 80 chilometri orari. Dichiarato lo stato di emergenza con strade bloccate, voli cancellati e blackout. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Lo stato d’emergenza a New York per la tempesta di neve: «La peggiore degli ultimi 10 anni»Una tempesta di neve ha causato il blocco di New York City, con più di 40 milioni di persone nel Nord-Est degli Stati Uniti che si preparano all’arrivo della tormenta.
