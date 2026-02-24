A New York torna il lockdown | le immagini della città paralizzata dalla neve

Una tempesta di neve intensa ha causato il ritorno del lockdown a New York, bloccando strade e trasporti pubblici. Le raffiche di vento e i 48 centimetri di neve hanno reso difficile la circolazione in molte zone della città, costringendo le autorità a chiudere le attività e a invitare i residenti a rimanere in casa. La tempesta ha colpito duramente e ha fermato la vita quotidiana di milioni di persone. La città si prepara ad affrontare le conseguenze di questa eccezionale perturbazione.

Gli avvisi di bufera si estendono per oltre 960 chilometri lungo la costa orientale e coinvolgono oltre 40 milioni di persone. In 600mila sono senza elettricità Mai così tanta neve da decenni e New York torna in lockdown. La Grande Mela è alle prese con la più grande tempesta dal 1963, in alcune zone sono caduti fino a 48 centimetri di neve. Il sindaco Zohran Mamdani ha avvertito che la tempesta potrebbe essere "tra le 10 peggiori degli ultimi 150 anni". Scuole e uffici sono stati chiusi, ponti e strade sono vietati al traffico non essenziale. Bufera di neve nel nordest Usa, a New York torna il lockdownDopo l'illusione di un weekend quasi primaverile, arrivato dopo mesi di temperature ben più rigide della media, il nordest degli Stati Uniti è stato travolto da una nuova e devastante bufera di neve. Maltempo La bufera di neve si abbatte nel nordest degli USA, a New York torna il lockdownDopo l'illusione di un week-end quasi primaverile, arrivato dopo mesi di temperature ben più rigide della media, il nordest degli Stati Uniti è stato travolto da una nuova e devastante bufera di neve. Un'intensa nevicata ha imbiancato New York trasformando Central Park in un'enorme arena improvvisata. Tra risate e cori, è partita una battaglia a palle di neve che ha coinvolto anche un'auto della polizia. Gli agenti, però, hanno reagito con i Il regalo della buonanotte. L'immagine satellitare diffusa dal NOAA mostra la tempesta invernale che ha colpito le zone settentrionali della East Coast. A New York City sono caduti 52 cm di neve, mentre a Islip (Long Island) si sono raggiunti 75 cm: un dato ecc