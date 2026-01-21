Il Parlamento europeo ha deciso di sospendere temporaneamente l’accordo sui dazi con gli Stati Uniti, interrompendo così il processo di ratifica dell’intesa commerciale transatlantica. Questa scelta rappresenta un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due sponde dell’Atlantico, evidenziando l’attuale fase di incertezza e negoziazione. La decisione si inserisce in un contesto di approfondimenti e valutazioni sulle implicazioni di un eventuale ripristino dell’accordo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop temporaneo all’intesa commerciale transatlantica. Il Parlamento europeo ha deciso di sospendere l’accordo commerciale con gli Stati Uniti, rinviando il via libera previsto. L’annuncio è arrivato a Strasburgo dal presidente della commissione Commercio internazionale dell’Eurocamera, Bernd Lange, durante una conferenza stampa. La scelta era stata anticipata dal leader del gruppo Ppe, Manfred Weber, e condivisa anche da Socialisti e Liberali, segnando una posizione comune delle principali forze politiche europee. Le tensioni sui dazi e il nodo Groenlandia. Secondo Lange, le nuove minacce sui dazi avanzate da Donald Trump avrebbero di fatto compromesso il patto firmato a luglio in Scozia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Il Parlamento europeo congela l’accordo sui dazi con gli Stati Uniti

Weber: "Parlamento Ue sospenderà l'accordo sui dazi con gli Usa". Von der Leyen: "L'Europa deve accelerare sull'indipendenza"Il Parlamento europeo valuta la sospensione dell'accordo sui dazi con gli Stati Uniti, mentre Ursula von der Leyen sottolinea l'importanza di accelerare sull'indipendenza europea.

Dazi, Weber (Ppe): «Il Parlamento Ue sospende l’intesa con gli Usa sui dazi. Chi gioca con la Groenlandia gioca con la Nato»Il Parlamento europeo si appresta a sospendere l’accordo commerciale con gli Stati Uniti dopo i dazi imposti da Trump ai Paesi europei coinvolti in operazioni in Groenlandia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Groenlandia, il Parlamento europeo congela la ratifica dell'accordo commerciale con gli Usa; L’Eurocamera risponde a Trump e congela la messa a terra dell’accordo UE-USA sui dazi; Sulle tariffe ora l’Europa alza il muro. Strasburgo congela l’intesa, Borse giù; Von der Leyen sul palco a Davos: L'Ue rafforzi la sua indipendenza.

Il Parlamento europeo congela l'accordo Mercosur e lo sottopone alla Corte di giustizia dell'UeIl grande accordo commerciale con il Mercosur non convince gli eurodeputati, e sarà sottoposto allo scrutinio della corte Ue del Lussemburgo. #EuropeNews ... msn.com

Mercosur, Parlamento UE rinvia accordo alla Corte di Giustizia/ Piano Von der Leyen a rischio: cosa succedeAccordo Ue-Mercosur a rischio: Parlamento Europeo congela l'intesa e la rinvia alla Corte di Giustizia. Domani summit coi 27 Leader: cosa succede ... ilsussidiario.net

Il Parlamento europeo sospende l'intesa sui dazi con gli Usa #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/01/21/il-parlamento-europeo-sospende-lintesa-sui-dazi-con-gli-usa_34ea7412-0be8-40e1-a30f-e9099022791b.html - facebook.com facebook

Il Parlamento Europeo ha rimandato l’approvazione dell’accordo, scontrandosi con la Commissione x.com