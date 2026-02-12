Bonelli | Formazione di Vannacci é di estrema estrema destra xenofoba Meloni che fa? – Il video

Questa mattina a Montecitorio, Angelo Bonelli di Avs ha commentato la formazione di Vannacci, definendola di estrema destra xenofoba. Il politico ha preso parola durante il punto stampa, criticando duramente le scelte del generale e chiedendo alle forze politiche di agire. La polemica continua a dividere l’opinione pubblica e alimenta il dibattito politico in città.

(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2026 Il punto stampa di Angelo Bonelli di Avs in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Le papere di Petrecca finiscono sul New York Times e il caso sui diritti delle Atp Finals in Parlamento. Bufera sulla Rai: Floridia convoca l’ad Beppe Sala perde in Europa la guerra dei wc di Milano: la Corte di Giustizia Ue boccia la gara con cui aveva assegnato 110 bagni hi-tech Remigrazione, «piccole patrie» e la spiegazione sulla “fiamma” nel simbolo: cosa c’è nello statuto del nuovo partito di Vannacci .🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Vannacci Formazione Bonelli (Avs): "Non abbiamo nulla a che vedere con la destra xenofoba di Vannacci" – Il video Bonelli di Avs smentisce qualsiasi legame con la destra di Vannacci. Dopo Vannacci, il bivio di Meloni tra destra estrema e nuova Dc Giorgia Meloni si trova di fronte a una svolta politica. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Vannacci Formazione Argomenti discussi: Dl Ucraina, Bonelli attacca: Vannacci? Noi coi fascisti non abbiamo nulla a che fare. Maggioranza deflagrata; Bonelli (Avs): Non abbiamo nulla a che fare con il partito di Vannacci; Il Saloon degli Opposti: Vannacci, Bonelli e la Profezia del Misto; Decreto Ucraina alla Camera, sì del partito di Vannacci alla fiducia. Bonelli: Formazione di Vannacci é di estrema estrema destra xenofoba, Meloni che fa?(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2026 Il punto stampa di Angelo Bonelli di Avs in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ... la7.it Bonelli: Formazione di Vannacci é di estrema estrema destra xenofoba, Meloni che fa? – Il video(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2026 Il punto stampa di Angelo Bonelli di Avs in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ... open.online In corteo con #Askatasuna il deputato #Grimaldi ed esponenti locali: la formazione di #Bonelli diventa un problema per il campo largo x.com Partito anche il SECONDO GRUPPO di 20 studenti in FRANCIA per il PCTO all'estero!!! L’esperienza di formazione scuola-lavoro all’estero, che vivranno i nostri studenti a Parigi, è un percorso che unisce crescita professionale e personale, permettendo di ap - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.