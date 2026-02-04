La Russia avrebbe intercettato le comunicazioni di una dozzina di satelliti europei, secondo alcuni funzionari della sicurezza sentiti dal Financial Times. Due veicoli spaziali russi avrebbero monitorato le comunicazioni di almeno una decina di satelliti strategici in Europa. La notizia mette in allarme le autorità europee, che stanno cercando di capire se si tratti di un episodio isolato o di una nuova forma di guerra ibrida nello spazio.

Alcuni funzionari della sicurezza europea sentiti dal Financial Times ritengono che d ue veicoli spaziali russi abbiano intercettato le comunicazioni di almeno una dozzina di satelliti chiave sul continente. Le probabili intercettazioni rischiano non solo di compromettere informazioni sensibili trasmesse dai satelliti, ma potrebbero anche consentire a Mosca di manipolarne le traiettorie o addirittura farli schiantare. I veicoli spaziali russi hanno seguito i satelliti europei in modo più intensivo negli ultimi tre anni, cioè da quando si è alzata la tensione tra il Cremlino e l'Occidente, in seguito all'invasione dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Guerre (ibride) stellari. Così Mosca ha intercettato i satelliti europei

Approfondimenti su Mosca Guerre

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Mosca Guerre

Guerre (ibride) stellari. Così Mosca ha intercettato i satelliti europeiDue veicoli spaziali russi hanno pedinato una dozzina di satelliti chiave per settimane. Sono sospettati di fare attività sigint, avvertono funzionari della sicurezza di Bruxelles, sentiti dal Finan ... ilfoglio.it

Rincorsa Nato alle guerre stellari: lo spazio diventa il nuovo dominio militareAumentano gli episodi di accecamento dei sensori satellitari, con Russia e Cina che hanno investito cifre enormi per sviluppare tali capacità belliche orbitali. Così l’Alleanza deve riorganizzarsi in ... panorama.it

Lezioni di musica, Luca Mosca Le note accentate in contrattempo nella Badinerie, per cui sembra che le voci siano 2, eh lui era fatto così, contrappuntava anche con 1 voce sola... - facebook.com facebook

"Contatti costruttivi, ma c'è ancora molto da fare", così Peskov, portavoce del Cremlino, sui trilaterali Usa-Russia-Ucraina ad Abu Dhabi. Sul campo attacchi incrociati: 1 morto nel raid di Mosca sul Donetsk, mentre droni ucraini hanno colpito una raffineria a K x.com