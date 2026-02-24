Katiuscia Pintore, hairstylist di Borgo San Lorenzo, si prepara a raggiungere Sanremo perché lavora come parte della squadra di ’Area Stile’. La sua responsabilità è assicurare che i cantanti abbiano acconciature e trucco impeccabili durante la manifestazione. La decisione di partecipare deriva dalla richiesta di garantire un aspetto curato e professionale per ogni artista che salirà sul palco dell’Ariston. Pintore si dice pronta a mettere in mostra le sue competenze in questa occasione speciale.

Katiuscia Pintore, hair stylist di Borgo San Lorenzo, è in partenza destinazione Sanremo. Farà parte della squadra di ’Area Stile’ con un compito preciso, quello di mandare sul palco dell’Ariston i cantanti con acconciatura e trucco perfetti. Cinquant’anni da poco compiuti, Pintore è sempre in movimento e non le manca mai il sorriso, sia che sistemi i capelli delle sue clienti mugellane, sia che si occupi di qualche personalità importante. Il segreto della sua vitalità? "Amo questo lavoro – risponde – e quando sto lavorando non penso ad altro, quasi non mi accorgo di avere a che fare con una persona nota". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Brigitte Bardot, la nostra ultima intervista: «Quando guardo le mie vecchie foto penso: carina quella ragazza, ma non sono io. Oggi penso solo agli animali»In questa intervista, Brigitte Bardot riflette sul suo passato e sulla sua attuale dedizione alla tutela degli animali.

Stadio, l?ultimatum di Ferrarese in vista dei Giochi del Mediterraneo: «Più veloci, altrimenti ci penso io»L’ultimatum di Ferrarese sottolinea l’importanza di completare i lavori allo stadio in vista dei Giochi del Mediterraneo.

La TECNICA dei 6 CAPPELLI per PENSARE

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Nella testa dei cantanti: Penso io ai capelli; Fedez e Masini in testa alla classifica social dei cantanti di Sanremo 2026, sul podio Elettra Lamborghini e Arisa; I cantanti di Sanremo 2026 sui social: primi Fedez e Masini, poi Elettra Lamborghini e Arisa; Fantasanremo: superato il milione di squadre. Testa a testa tra Dargen D’Amico e Lamborghini.

Amici 25, disastro dei cantanti nella verifica di teoria: Flavia ride e prende zeroA quasi due mesi dall'inizio della 25^ edizione di Amici, i cantanti sono stati interrogati sulla teoria musicale. Con grande delusione del maestro Sciabbarrassi, quasi nessuno dei titolari era ... it.blastingnews.com

I cantanti di Sanremo 2026 sui social: primi Fedez e Masini, poi Elettra Lamborghini e ArisaDeRev misura gli artisti in gara al Festival stimando l’impatto delle community social sulla competizione Ancora una volta è Fedez a dominare la classifica dei cantanti in gara visti dai social, quest ... repubblica.it

Nicolò Tresoldi non si nasconde e a SportWeek rivela: "Il Milan è un sogno che mi spinge a lavorare duramente tutti i giorni. A Bruges mi trovo bene, ma il sogno di giocare nel Milan è dentro la mia testa, ci penso ogni mattina appena mi sveglio" Il classe 20 - facebook.com facebook

Sanremo 2026, Chiello con Ti penso sempre. Il testo della canzone x.com