In questa intervista, Brigitte Bardot riflette sul suo passato e sulla sua attuale dedizione alla tutela degli animali. Ricorda con nostalgia le immagini di gioventù, ma sottolinea come il suo interesse si sia spostato completamente verso il benessere degli esseri viventi. Un dialogo sincero che mette in luce il suo percorso di vita e l’impegno che la caratterizza ancora oggi.

Nel 2014, alla vigilia dei suoi 80 anni, eravamo andati a casa di BB, che ci aveva detto: «Il compleanno? Me ne infischio». E sul passato: ««Se mi sono ribellata alle regole, l'ho fatto involontariamente. Non era quello il mio obiettivo».

© Vanityfair.it - Brigitte Bardot, la nostra ultima intervista: «Quando guardo le mie vecchie foto penso: carina quella ragazza, ma non sono io. Oggi penso solo agli animali»

