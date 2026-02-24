Ndrangheta a Siderno | boss decide con salsicce e agnello

Un boss della ‘Ndrangheta a Siderno utilizza salsicce e agnello per decidere le sue mosse. Le intercettazioni dell’inchiesta della Dda di Reggio Calabria rivelano come il potere criminale si manifesti anche attraverso incontri informali nel mercato locale. Gli investigatori hanno scoperto che le riunioni tra i membri della ‘ndrina del Mirto avvengono spesso nelle osterie del centro, dove si discutono affari illeciti a tavola. La presenza di queste cene solleva nuove preoccupazioni sulla gestione del controllo criminale.

Siderno diventa il palcoscenico di un potere criminale che si muove tra salsicce e agnello. Le intercettazioni dell’inchiesta della Dda di Reggio Calabria svelano dettagli inquietanti sulla ‘ndrina del Mirto, una delle famiglie più potenti della ‘Ndrangheta reggina. Al centro dell’indagine c’è Antonio Commisso, 46 anni, considerato il boss dei sidernesi e figura chiave nell’organizzazione criminale. Le carte descrivono un capo in grado di pianificare azioni criminali e gestire affari internazionali, con ramificazioni negli Stati Uniti e in Canada. La sua influenza è tale che persino un assessore comunale di Siderno si rivolgeva a lui per risolvere questioni, ritenendo il suo intervento più efficace di un provvedimento giudiziario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

