Operazione Risiko | ‘ndrangheta tra Siderno e il mondo smantellata

L’operazione Risiko ha smascherato come la cosca Commisso gestisse traffici illeciti tra Siderno e altre città. Le indagini hanno portato alla scoperta di un sistema di reti segrete e scambi di denaro, che collegavano la ‘ndrangheta a livello internazionale. Le forze dell’ordine hanno sequestrato documenti e armi, interrompendo le attività criminali della famiglia. La scoperta rivela un quadro più chiaro sui meccanismi di potere della cosca nella regione.

La rete invisibile: come la cosca Commisso operava tra Siderno e il mondo. Il sole di sabato 21 febbraio ha illuminato una giornata che potrebbe segnare un punto di svolta nella lotta alla ‘ndrangheta. A Reggio Calabria, presso il Comando provinciale dei carabinieri, si è tenuta una conferenza stampa che ha svelato i dettagli di un’operazione senza precedenti. Sette arrestati, accuse di associazione mafiosa, danneggiamento ed estorsione aggravate dal metodo mafioso. Non è solo un colpo alla criminalità organizzata, ma un affondo alla sua capacità di espandersi oltre i confini italiani. L’operazione Risiko, condotta dal Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri insieme all’Fbi, ha portato alla luce una rete transnazionale che collega Siderno, in provincia di Reggio Calabria, con gli Stati Uniti e il Canada. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ndrangheta a New York: Operazione “Risiko” smantella coscaLa ‘Ndrangheta a New York ha causato l’arresto di alcuni membri durante l’operazione Risiko, condotta dal Ros dei Carabinieri e coordinata dalla Dda di Reggio Calabria.

‘Ndrangheta: sette arresti di presunti affiliati cosca “Commisso” di SidernoLa polizia ha arrestato sette persone sospettate di far parte della cosca “Commisso” di Siderno, in provincia di Reggio Calabria.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Operazione Risiko. 7 arresti ritenuti affiliati a clan mafioso; Risiko contro i Commisso, il colosso della ‘ndrangheta tra Calabria e Nord America; Colpo storico alla ‘ndrangheta: decapitata la rete transnazionale della cosca Commisso; ‘Ndrangheta, operazione Risiko: sette arresti tra Calabria e Stati Uniti.

Operazione Risiko, chi sono gli arrestati: colpiti i vertici del locale di Siderno. I NOMISette in carcere su disposizione del Gip di Locri: tra loro Antonio Commisso e presunti esponenti del locale di Siderno ... citynow.it

‘Ndrangheta, operazione Risiko: 7 arresti. Colpito il Siderno Group of organized Crime – VIDEOSette arresti eseguiti dal ROS dei Carabinieri. Il gip non ha convalidato il fermo ma emesso per tutti gli indagati l’ordinanza di custodia cautelare in carcere ... corrieredellacalabria.it

' #Ndrangheta, Operazione Risiko: ROS e #Carabinieri fermano 7 persone - Attenzionati con l' #FBI i collegamenti delle cosche della jonica reggina oltreoceano -- #ilmetropolitano #Carabinieri x.com

#Ndrangheta: 7 arresti fra presunti affiliati cosca "Commisso" OPERAZIONE RISIKO | Sette arresti eseguiti dal ROS dei Carabinieri. Il gip non ha convalidato il fermo ma emesso per tutti gli indagati l’ordinanza di custodia cautelare in carcere - facebook.com facebook