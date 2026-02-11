Scacco al clan Gagliardi call con il boss in carcere durante i pestaggi | Sono come la ' ndrangheta

Gli agenti dei carabinieri di Mondragone hanno scoperto un retroscena inquietante: il boss del clan Gagliardi chiamava durante i pestaggi in carcere e si paragona alla 'ndrangheta. Durante le indagini, è emerso che i membri del clan continuavano a coordinarsi anche dietro le sbarre, con il capo che dava ordini mentre era in cella. L’operazione dei militari ha portato all’arresto di 21 persone, tutte legate al gruppo criminale.

Pestaggi in call con il boss in cella. E' il retroscena emerso dall'inchiesta dei carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone che ha portato all'esecuzione di 21 misure cautelari nei confronti di altrettanti affiliati al clan Gagliardi di Mondragone.

