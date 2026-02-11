Basket i risultati della notte NBA 11 febbraio | Wembanyama trascina gli Spurs gli Indiana Pacers battono i Knicks

Questa notte l’NBA ha visto due partite interessanti. I San Antonio Spurs con Wembanyama hanno vinto contro i loro avversari, mentre gli Indiana Pacers hanno battuto i New York Knicks. La regular season prosegue senza sosta, con poche gare in programma, ma con tanta azione sul parquet.

Prosegue senza sosta la regual season dell’NBA 2025-2026. Nella notte italiana, il programma della settimana non si è fermato e sono andati in scena solo quattro match. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni fi questo turno. Il programma si è aperto con l’inaspettata vittoria in trasferta degli Indiana Pacers (14-40) per 134-137 ai danni dei New York Knicks (34-20) nel remake delle finali della scorsa stagione. I Pacers, fanalino di coda ad Est, hanno segnato i primi punti dell’overtime per poi gestire il loro vantaggio fino alla fine dopo che Towns aveva portato ai supplementari la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

