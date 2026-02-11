Questa notte l’NBA ha visto due partite interessanti. I San Antonio Spurs con Wembanyama hanno vinto contro i loro avversari, mentre gli Indiana Pacers hanno battuto i New York Knicks. La regular season prosegue senza sosta, con poche gare in programma, ma con tanta azione sul parquet.

Prosegue senza sosta la regual season dell’NBA 2025-2026. Nella notte italiana, il programma della settimana non si è fermato e sono andati in scena solo quattro match. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni fi questo turno. Il programma si è aperto con l’inaspettata vittoria in trasferta degli Indiana Pacers (14-40) per 134-137 ai danni dei New York Knicks (34-20) nel remake delle finali della scorsa stagione. I Pacers, fanalino di coda ad Est, hanno segnato i primi punti dell’overtime per poi gestire il loro vantaggio fino alla fine dopo che Towns aveva portato ai supplementari la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, i risultati della notte NBA (11 febbraio): Wembanyama trascina gli Spurs, gli Indiana Pacers battono i Knicks

Approfondimenti su NBA Night

Nella notte tra il 19 e il 20 gennaio si sono disputate nove partite di NBA, con prestazioni rilevanti da parte dei principali giocatori.

Nella notte NBA del 20 gennaio, sono andate in scena nove partite con protagonisti di rilievo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su NBA Night

Argomenti discussi: Basket, i risultati delle giovanili della Pallacanestro Forlì: Under 17 corsara, Under 13 al comando; La Virtus passa a Brescia e torna al primo posto; Basket Serie B: cade Ragusa, la Viola vince e va in vetta in solitaria. Classifica e risultati; Risultati, tabellini e classifica della 19ª giornata.

Basket, i risultati della notte NBA (11 febbraio): Wembanyama trascina gli Spurs, gli Indiana Pacers battono i KnicksProsegue senza sosta la regual season dell’NBA 2025-2026. Nella notte italiana, il programma della settimana non si è fermato e sono andati in scena solo quattro match. Andiamo a scoprire i risultati ... oasport.it

Basket, i risultati della notte NBA (7 febbraio): i Pistons schiacciano i Knicks, vittorie anche per Celtics e BucksVa in archivio un altro turno della regular season NBA 2025-2026. Nella notte italiana, sono andate in scena sei partite che hanno modificato le due ... oasport.it

Indiana Pacers: c’è da attendere per il debutto di Ivica Zubac @Sportando x.com

COSA È SUCCESSO NELLA NOTTE #NBA Boston Celtics battono Miami Heat 98 a 96 Detroit Pistons battono New York Knicks 118 a 80 Milwaukee Bucks battono Indiana Pacers 105 a 99 New Orleans Pelicans battono Minnesota Timberwolves - facebook.com facebook