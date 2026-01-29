I ricavi di Brembo nel 2025 a 3,7 miliardi oltre le previsioni

Il consiglio di amministrazione di Brembo ha appena fatto il punto sui risultati preliminari del 2025. I ricavi della società, guidata dal presidente esecutivo Matteo Tiraboschi, superano le aspettative e si attestano a circa 3,7 miliardi di euro. La cifra dimostra una crescita significativa rispetto alle previsioni iniziali e fa ben sperare per il futuro dell'azienda.

I RICAVI. Il consiglio di amministrazione di Brembo, presieduto dal presidente esecutivo Matteo Tiraboschi, ha esaminato i risultati preliminari consolidati per l'anno 2025. «Risultati solidi nonostante un contesto complesso». Il consiglio di amministrazione di Brembo, presieduto dal presidente esecutivo Matteo Tiraboschi, ha esaminato i risultati preliminari consolidati per l'anno 2025. Il gruppo l'anno scorso ha realizzato ricavi pari a 3.704 milioni, in calo dell'1,6% a parità di cambi rispetto ai 3.841 milioni del 2024. Il 6 novembre 2025, la stima comunicata al mercato prevedeva una riduzione del 2%.

