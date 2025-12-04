Nino D’Angelo conquista Movie To Music | il suo doc è Miglior film biografico e al Palladium brillano anche Brunori Sas Bollani e Naska

Funweek.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova edizione di Movie To Music illuminerà il Teatro Palladium con una serata volta a celebrare il legame profondo tra cinema e musica. In un appuntamento ormai riconoscibile nel panorama culturale italiano, un titolo svetta su tutti: il documentario dedicato a Nino D’Angelo, premiato come Miglior film biografico. Oltre a lui, una pioggia di riconoscimenti che coinvolge nomi già amatissimi dal pubblico, da Brunori Sas a Stefano Bollani, fino a Naska, in un mosaico di voci e generazioni che racconta la vitalità della musica italiana contemporanea. LEGGI ANCHE: — Il Teatro Palladium rende omaggio al genio musicale di Luigi Dallapiccola, maestro del Novecento italiano Movie To Music: il cinema che racconta le note. 🔗 Leggi su Funweek.it

