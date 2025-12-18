I NASTRI D' ARGENTO COMPIONO 80 ANNI

I Nastri d’Argento celebrano 80 anni di storia, un traguardo ricco di emozioni e ricordi indelebili. Una donna straordinaria, protagonista di questa lunga avventura, ha dedicato anni della sua vita alla manifestazione, trasformandola in un simbolo di eccellenza e passione nel cinema italiano. La sua figura è diventata un mito, un punto di riferimento per tutti gli amanti del cinema e della cultura.

© Liberoquotidiano.it - I NASTRI D'ARGENTO COMPIONO 80 ANNI Una donna straordinaria che ai Nastri d'Argento ha dedicato molti anni della sua vita, facendone un mito assoluto. Lo aveva dichiarato anche il regista Martin Scorsese: «Dopo gli Oscar il premio più incisivo sono i Nastri d'Argento». Infatti, la Delli Colli ha superato mille peripezie per mantenerli sempre in prima linea, con coraggio, forza e amore. Se non ci fosse stata lei, in un Paese dove ogni giorno si inventano premi e molti non sanno fare la differenza, i Nastri chissà che fine avrebbero fatto. Invece sono ancora qui, più vivi che mai e con progetti che resteranno nel cuore di tutti. Il Premio nacque nel lontano 1947, quando, dopo la guerra, iniziava l'era d'oro del cinema italiano.

