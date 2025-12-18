I NASTRI D' ARGENTO COMPIONO 80 ANNI
I Nastri d’Argento celebrano 80 anni di storia, un traguardo ricco di emozioni e ricordi indelebili. Una donna straordinaria, protagonista di questa lunga avventura, ha dedicato anni della sua vita alla manifestazione, trasformandola in un simbolo di eccellenza e passione nel cinema italiano. La sua figura è diventata un mito, un punto di riferimento per tutti gli amanti del cinema e della cultura.
Una donna straordinaria che ai Nastri d’Argento ha dedicato molti anni della sua vita, facendone un mito assoluto. Lo aveva dichiarato anche il regista Martin Scorsese: «Dopo gli Oscar il premio più incisivo sono i Nastri d’Argento». Infatti, la Delli Colli ha superato mille peripezie per mantenerli sempre in prima linea, con coraggio, forza e amore. Se non ci fosse stata lei, in un Paese dove ogni giorno si inventano premi e molti non sanno fare la differenza, i Nastri chissà che fine avrebbero fatto. Invece sono ancora qui, più vivi che mai e con progetti che resteranno nel cuore di tutti. Il Premio nacque nel lontano 1947, quando, dopo la guerra, iniziava l’era d’oro del cinema italiano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Nastri d'Argento 2025, pagelle look: Valeria Solarino casual (7,5), Sonia Bergamasco over (6), le nipoti di Mastroianni coordinate - Al cinema Barberini sono stati premiati i vincitori della sezione documentari dei Nastri d’Argento 2025, presieduti da Laura Delli Colli. leggo.it
Nastri d'argento 2025: dai film ai registi, dagli attori alle attrici tutte le candidature - Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre, Fuori di Mario Martone, Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini, Le assaggiatrici di Silvio ... tg24.sky.it
Cinque Nastri d'argento per Francesca Comencini - Vincono le registe ai Nastri d'Argento 2025: a Francesca Comencini ben 5 Nastri per Il tempo che ci vuole, e a Greta Scarano con La vita da grandi il Nastro d'Argento per il miglior esordio dell'anno. ansa.it
"Questo è un lavoro che devi amare molto. Devi studiare per farlo bene, ti ci devi dedicare dalla mattina alla sera, devi arrivare sul set preparata". Oggi nel 2014 moriva l'attrice #VirnaLisi, vincitrice di quattro David di Donatello e di sei Nastri d'Argento. #18dice x.com
Una foto di 42 anni fa, Nastri d'Argento 1983: Verdone, Troisi, De Sio, Nuti #massimotroisi #carloverdone #giulianadesio #francesconuti - facebook.com facebook
