AFI Awards 2025 | annunciati i 10 migliori film e le 10 migliori serie dell’anno

L’American Film Institute ha svelato oggi i titoli dell’edizione 2025 degli AFI Awards, il tradizionale riconoscimento che ogni dicembre celebra i 10 film e le 10 serie TV che “ hanno maggiormente contribuito all’arte della moving image ” e alla cultura americana. Come sempre. nessuna competizione, solo premi ex-aequo: la formula storica dell’AFI mette tutti sullo stesso piano. La selezione di quest’anno ha confermato il momento d’oro del cinema autoriale misto a blockbuster intelligenti, con Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson che si è presa il centro della scena dopo i trionfi ai Gotham e al National Board of Review. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

