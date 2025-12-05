AFI Awards 2025 | annunciati i 10 migliori film e le 10 migliori serie dell’anno
L’American Film Institute ha svelato oggi i titoli dell’edizione 2025 degli AFI Awards, il tradizionale riconoscimento che ogni dicembre celebra i 10 film e le 10 serie TV che “ hanno maggiormente contribuito all’arte della moving image ” e alla cultura americana. Come sempre. nessuna competizione, solo premi ex-aequo: la formula storica dell’AFI mette tutti sullo stesso piano. La selezione di quest’anno ha confermato il momento d’oro del cinema autoriale misto a blockbuster intelligenti, con Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson che si è presa il centro della scena dopo i trionfi ai Gotham e al National Board of Review. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Leggi anche questi approfondimenti
A pochi giorni dai The Game Awards 2025, passiamo in rassegna alle conferme (poche), le indiscrezioni (tante) e le nostre previsioni (sconclusionate) riguardo ai giochi che saranno annunciati all'evento. Host: Vincenzo Lettera, Lorenzo Mancosu e Lorenzo " - facebook.com Vai su Facebook
Annunciati i vincitori di Money Awards 2025. Vai su X
Annunciati i vincitori dei Gamescom Awards 2025: Resident Evil Requiem fa incetta di premi - Sono stati annunciati i vincitori dei Gamescom Awards 2025, ovvero i premi assegnati ai giochi e gli stand che si sono maggiormente distinti durante la manifestazione di Colonia. Secondo multiplayer.it
Annunciati i vincitori di Lucca Comics & Games Awards 2025 - Da Lucca Comics & Games arriva il resoconto dei vincitori di Lucca Comics & Games Awards 2025, vediamo dunque un riepilogo di chi ha vinto cosa nelle varie categorie per quest'anno. Scrive multiplayer.it