AFI Awards 2025 | annunciati i 10 migliori film e le 10 migliori serie dell’anno

Universalmovies.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’American Film Institute ha svelato oggi i titoli dell’edizione 2025 degli AFI Awards, il tradizionale riconoscimento che ogni dicembre celebra i 10 film e le 10 serie TV che “ hanno maggiormente contribuito all’arte della moving image ” e alla cultura americana. Come sempre. nessuna competizione, solo premi ex-aequo: la formula storica dell’AFI mette tutti sullo stesso piano. La selezione di quest’anno ha confermato il momento d’oro del cinema autoriale misto a blockbuster intelligenti, con Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson che si è presa il centro della scena dopo i trionfi ai Gotham e al National Board of Review. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

afi awards 2025 annunciati i 10 migliori film e le 10 migliori serie dell8217anno

© Universalmovies.it - AFI Awards 2025: annunciati i 10 migliori film e le 10 migliori serie dell’anno

Leggi anche questi approfondimenti

Annunciati i vincitori dei Gamescom Awards 2025: Resident Evil Requiem fa incetta di premi - Sono stati annunciati i vincitori dei Gamescom Awards 2025, ovvero i premi assegnati ai giochi e gli stand che si sono maggiormente distinti durante la manifestazione di Colonia. Secondo multiplayer.it

Annunciati i vincitori di Lucca Comics & Games Awards 2025 - Da Lucca Comics & Games arriva il resoconto dei vincitori di Lucca Comics & Games Awards 2025, vediamo dunque un riepilogo di chi ha vinto cosa nelle varie categorie per quest'anno. Scrive multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Afi Awards 2025 Annunciati