Le strade di Scampia e Napoli inondate di eroina e crack | maxi blitz all’alba | 28 arresti contro il clan Amato-Pagano

Le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione contro il clan Amato-Pagano, noto come gli Scissionisti, sequestrando droga e arrestando 28 persone. L’intervento, eseguito all’alba, mira a contrastare il traffico illecito di eroina e crack che coinvolge le strade di Scampia e Napoli, segnando un importante passo nella lotta alla criminalità organizzata locale.

Un duro colpo al traffico di droga a Napoli è stato inferto alle prime luci dell’alba dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Squadra Mobile di Napoli, che hanno eseguito un maxi blitz antidroga contro il clan Amato-Pagano, noto come quello degli Scissionisti. L’operazione ha portato all’arresto di 28 persone, di cui 25 in carcere, nell’ambito di un’inchiesta che conta complessivamente 31 indagati. Le indagini, durate oltre tre anni, hanno documentato la ripresa su larga scala delle attività di spaccio di eroina, cocaina e crack in numerosi quartieri della città. Secondo quanto emerso, l’organizzazione criminale aveva nuovamente invaso le strade e le piazze di spaccio di Napoli, partendo dallo storico fortino della cosiddetta “Trentatré” fino a raggiungere Chiaiano, Miano, Colli Aminei e la zona ospedaliera. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Nella mattinata del 18 dicembre, Napoli è stata teatro di un nuovo intervento contro il clan Amato-Pagano.

