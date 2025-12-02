Napoli colpo al clan Licciardi | 21 arresti in un maxi-blitz all’alba
Nuovo colpo al clan Licciardi di Napoli. Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Comando Provinciale stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea a carico di 21 indagati. Sono scattate 19 misure in carcere e 2 agli arresti domiciliari. Cinque dei destinatari sono già in . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Scopri altri approfondimenti
CONTE DOPO ROMA-NAPOLI: “MOMENTO DA ELMETTO. UNITI, POSSIAMO TUTTO” Dopo il colpo all’Olimpico, Antonio Conte si presenta davanti ai microfoni con parole forti e chiarissime: spirito di squadra, sacrificio e un messaggio diretto al gruppo. Il - facebook.com Vai su Facebook
NAPOLI K.O. Il Napoli esce sconfitto 2-0 dal Dall'Ara. I padroni di casa passano in vantaggio al 50' grazie alla rete di Dallinga su assist di Cambiaghi. Ci pensa Lucumì a mettere un punto alla gara, al 66', con un grande colpo di testa. #Tuttosport #Napo Vai su X
Colpo al clan Licciardi, ventuno arresti - Gli indagati accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione, accesso indebito a cellulari da parte di detenuti ... Scrive rainews.it
Maxi operazione dei carabinieri e Dda: ennesimo colpo al clan Licciardi - L'articolo Maxi operazione dei carabinieri e Dda: ennesimo colpo al clan Licciardi proviene da OttoPagine. Secondo msn.com
Blitz anticamorra contro il clan Licciardi di Secondigliano: 21 arresti, scoperta la rete dei detenuti coi cellulari in carcere - Tutto passava anche attraverso i telefonini che arrivavano in cella ... Come scrive fanpage.it
Camorra, blitz contro il clan Licciardi. Imponevano il pizzo dal carcere: scattano 21 arresti - Usavano un sistema di comunicazione diretto, grazie a telefoni cellulari in carcere, per imporre estorsioni ... Si legge su msn.com
Maxi blitz anticamorra dei carabinieri di Napoli, 21 arresti - Maxi operazione dei carabinieri e della DDA di Napoli contro il clan Licciardi: dalle prime luci dell’alba i militari del comando provinciale di Napoli ... Segnala msn.com
Patto tra i clan Russo e Licciardi, i nomi dei 44 arrestati - Secondo l'indagine della Procura di Napoli, retta da Nicola Gratteri, esisteva un sistema teso all’illecito esercizio di attività di gioco e sc ... Secondo internapoli.it