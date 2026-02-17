Il cuore bruciato al bimbo e l’ipotesi di un ‘rabbocco del ghiaccio’ tra Bolzano e Napoli | Usato un box per le bibite fuori norma

Un bambino di Bolzano ha subito un grave incidente che ha causato gravi ustioni al cuore, mentre tra Napoli e Bolzano si ipotizza che il problema sia legato a un raffreddamento insufficiente di un box per le bibite fuori norma. La polizia ha scoperto che il frigorifero, usato per conservare le bibite, non rispettava le norme di sicurezza e potrebbe aver contribuito all’incidente. La madre del bambino ha raccontato che il piccolo si trovava vicino al box poco prima che accadesse. Nel frattempo, la premier ha telefonato alla famiglia per esprimere solidarietà e assicurare che si stanno cercando tutte le soluzioni possibili per trovare un cuore compat

Napoli – La telefonata della premier per manifestare vicinanza e promettere che si sta facendo il possibile per trovare un cuore compatibile. Mentre l'inchiesta accerta che quello “bruciato” da Bolzano a Napoli è stato trasportato in un box simile a quelli che vengono usati per le bibite. E l'azienda ospedaliera dei Colli, cui fa capo l'ospedale Monaldi, organizza per mercoledì 18 febbraio un maxiconsulto con le eccellenze italiane della pediatria e della cardiochirurgia per trovare una soluzione sul bimbo di Nola che sopravvive attaccato all'Ecmo dopo il fallimento del suo trapianto. Cuore ‘bruciato’ dopo il trasporto, il personale non era formato a usare il contenitore hi-tech. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

