Bimbo morto a Napoli avvisi di garanzia e cellulari sequestrati al Monaldi I medici | Fatto il possibile
Un bambino di Napoli è deceduto dopo 59 giorni di ricovero, causato da complicazioni durante un trapianto di cuore. La Procura ha sequestrato i telefoni dei medici coinvolti e ha emesso sei avvisi di garanzia, per cercare risposte su eventuali negligenze. I medici affermano di aver fatto tutto il possibile, ma le indagini continuano a chiarire le responsabilità. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i familiari e nel quartiere.
La Procura ha notificato 6 avvisi di garanzia a medici e paramedici coinvolti nel trapianto di cuore al piccolo Domenico, morto oggi, dopo 59 giorni. Sequestrati i cellulari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bimbo morto al Monaldi, avvisi di garanzia e sequestro cellulari: sei indagatiSei sanitari dell’ospedale Monaldi sono stati iscritti nel registro degli indagati e hanno ricevuto avvisi di garanzia, in seguito alla morte del bambino durante un trapianto di cuore il 23 dicembre.
Bimbo trapiantato con cuore “bruciato”, indagati sei medici dell’ospedale MonaldiLa procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei medici dell’ospedale Monaldi.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
