Biglietti Lazio-Napoli prezzi e modalità di acquisto | vendita vietata ai residenti in Campania

Sono state annunciate le modalità di vendita dei biglietti per il match Lazio-Napoli, in programma domenica 4 gennaio 2026 allo stadio Olimpico di Roma alle 12:30. La vendita, che avverrà online e nei punti vendita sul circuito VivaTicket, inizierà martedì 23 dicembre alle ore 16:00. Si ricorda che l'acquisto è vietato ai residenti in Campania.

La Ssc Napoli informa che i biglietti per il match Lazio-Napoli, in programma domenica 4 gennaio 2026, alle ore 12:30 allo stadio Olimpico di Roma, saranno disponibili dalle ore 16:00 di martedì 23 dicembre 2025, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket.

Biglietti Lazio-Napoli, prezzi e modalità di acquisto: vendita vietata ai residenti in Campania - Napoli, in programma domenica 4 gennaio 2026, alle ore 12:30 allo stadio Olimpico di Roma, saranno disponibili dalle ore 16:00 di martedì 23 ... napolitoday.it

Lazio-Napoli Serie A, altro stop in trasferta per i residenti in Campania: i prezzi e le info sui biglietti - Nonostante la forte protesta degli scorsi giorni, proseguono le limitazioni alle trasferte di Serie A per i tifosi del Napoli. msn.com

LAZIO - NAPOLI 4 gennaio 2026 - ore 12:30 Roma (Stadio Olimpico) Biglietti in vendita da “Blu Ticket” centro commerciale Latina Fiori. Info: 0773-472501. - facebook.com facebook

