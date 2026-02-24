Napoli | audio shock del medico su trapianto madre chiede giustizia

Una madre di Napoli ha portato in Procura un audio che rivela la conversazione con il medico, al quale aveva confidato i dubbi sul trapianto di cuore del suo bambino. La donna ha deciso di agire dopo aver ascoltato le parole che descrive come scioccanti e inaccettabili. L’audio rappresenta un elemento chiave nella richiesta di giustizia, mentre le autorità esaminano attentamente quanto emerso. La vicenda continua a suscitare attenzione nella comunità locale.

La madre di un bambino morto a Napoli dopo un trapianto di cuore ha depositato in Procura un audio che documenta la conversazione con il medico che le comunicò la diagnosi infausta. Patrizia, madre di Domenico, si è presentata oggi alla Procura di Napoli con una chiavetta contenente la registrazione della conversazione con il dottor Guido Oppido, avvenuta il giorno in cui le venne comunicato che non c'era più nulla da fare per suo figlio. L'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, ha confermato ai giornalisti l'importanza di questa registrazione, che potrebbe essere determinante per le indagini in corso.