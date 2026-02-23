Trapianto fallito | sette indagati madre chiede verità

Un trapianto andato male ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sette persone, tra medici e infermieri. La madre del paziente chiede spiegazioni e vuole chiarimenti sulla vicenda, mentre le verifiche puntano a capire eventuali errori o negligenze. L’ospedale Monaldi di Napoli è al centro di un’indagine che si approfondisce, coinvolgendo anche i protocolli sanitari adottati. Le indagini proseguono per far luce sulla vicenda.

L’inchiesta si allarga: il ruolo dei sanitari sotto la lente. L’ospedale Monaldi di Napoli è al centro di un’inchiesta che si fa sempre più fitta. Un settimo sanitario è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura partenopea, nell’ambito dell’indagine sul trapianto di cuore fallito che ha causato la morte di Domenico, il bambino di due anni e mezzo. La procura ha anche richiesto un incidente probatorio durante l’esame autoptico e la perizia medico-legale, per fare luce su quanto accaduto. La madre del piccolo, Patrizia Mercolino, si affida alla giustizia, esprimendo fiducia nelle istituzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Trapianto fallito: mancano prove cruciali, famiglia chiede veritàLa morte del piccolo Domenico, avvenuta dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli, deriva dalla mancanza di prove cruciali sulla procedura.

Il trapianto di cuore fallito a Milano ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di alcuni medici, dopo che il paziente ha subito complicazioni gravi.

