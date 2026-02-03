Atalanta riecco Bakker | si allena in gruppo può essere convocato per la Juve

Mitchel Bakker torna ad allenarsi con il gruppo dell’Atalanta. Dopo mesi di riabilitazione e sedute con le giovanili, l’esterno olandese ha superato la rottura del crociato dello scorso luglio. Questa mattina si è allenato con i compagni e potrebbe essere convocato per la partita contro la Juventus.

Riecco Mitchel Bakker. Dopo mesi di riabilitazione e allenamenti individuali, dopo le sedute integrate con Under 23 e Primavera, l'esterno olandese si è definitivamente messo alle spalle la rottura del crociato dello scorso 25 luglio ed è tornato a lavorare insieme ai suoi compagni di squadra nel pomeriggio di martedì 3 febbraio. Il classe 2000 nei giorni scorsi era riuscito ad accumulare minuti riprendendo confidenza con il campo, disputando un'ora con la Primavera di mister Bosi il 25 gennaio contro il Frosinone e poi 86 minuti domenica 1 febbraio con l'Under 23 di Salvatore Bocchetti nel match contro il Benevento.

