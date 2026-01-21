Il Napoli va su Giovane del Verona Lang potrebbe andar via a titolo definitivo | Galatasaray o Fulham – Di Marzio

Il Napoli continua a sondare il mercato per rafforzare la rosa, con particolare attenzione a Giovane (Verona). Nel frattempo, la situazione di Lang si fa più incerta, con possibilità di trasferimento definitivo a Galatasaray o Fulham. A pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale, la squadra deve ancora definire alcune operazioni per completare il proprio organico.

Siamo al 21 gennaio, a dieci giorni dalla fine del calciomercato, e il Napoli è ovviamente ancora nel limbo. Ha sperato che potesse essere modificata che blocca il mercato azzurro ma Inter, Juventus e Milan si sono ovviamente opposte essendo rivali del Napoli per un posto in Champions. Di questo e di qualche movimento di mercato (poca roba) parla l’esperto Gianluca Di Marzio a Sky Sport. Lang potrebbe andar via a titolo definitivo e in questo caso il Napoli potrebbe fare un acquisto a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Lang potrebbe andare via da Napoli, ma ancora nessuna offerta ufficiale dal GalatasarayNoa Lang potrebbe lasciare Napoli durante questa finestra di mercato invernale, con l'interesse di trasferirsi altrove per trovare più opportunità di gioco.

Lang si sente incompreso e fuori posto nel Napoli. C’è anche il Fulham su di luiNoa Lang si trova in un momento di incertezza, percependo di non aver ancora trovato il suo spazio nel Napoli.

Il Napoli ha puntato Giovane la dirigenza partenopea è al lavoro per portare l'attaccante in azzurro! Che ne pensate di questo potenziale acquisto - facebook.com facebook

