Desidero ringraziare tutti | tornerò sul podio molto presto | il maestro Riccardo Chailly rassicura sulle sue condizioni di salute rapidamente migliorate

Il mondo della musica e del teatro tirano un sospiro di sollievo. Le condizioni di salute del maestro Riccardo Chailly “sono rapidamente migliorate, dopo il malore che lo ha costretto a interrompere la seconda rappresentazione di “Una lady Macbeth del distretto di Mcensk”. È quanto si legge sui social del Teatro alla Scala di Milano. “Rivolgo un sentito ringraziamento ai musicisti e a tutti coloro che hanno voluto esprimere vicinanza e affetto in questo momento: sono stato veramente toccato dalla quantità dei messaggi. Desidero ringraziare tutti: tornerò sul podio molto presto”, ha scritto in un messaggio il maestro Chailly, colto da un malore e poi ricoverato al Centro Cardiologico Monzino di Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it