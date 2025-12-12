Desidero ringraziare tutti | tornerò sul podio molto presto | il maestro Riccardo Chailly rassicura sulle sue condizioni di salute rapidamente migliorate
Il maestro Riccardo Chailly rassicura sulle sue condizioni di salute, affermando che sono in rapido miglioramento dopo un malore che lo ha colpito durante una rappresentazione. Il mondo della musica e del teatro accoglie con sollievo la notizia, mentre Chailly promette di tornare presto sul podio.
Il mondo della musica e del teatro tirano un sospiro di sollievo. Le condizioni di salute del maestro Riccardo Chailly “sono rapidamente migliorate, dopo il malore che lo ha costretto a interrompere la seconda rappresentazione di “Una lady Macbeth del distretto di Mcensk”. È quanto si legge sui social del Teatro alla Scala di Milano. “Rivolgo un sentito ringraziamento ai musicisti e a tutti coloro che hanno voluto esprimere vicinanza e affetto in questo momento: sono stato veramente toccato dalla quantità dei messaggi. Desidero ringraziare tutti: tornerò sul podio molto presto”, ha scritto in un messaggio il maestro Chailly, colto da un malore e poi ricoverato al Centro Cardiologico Monzino di Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
