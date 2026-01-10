In vista della sfida tra Inter e Napoli, si aggiornano le condizioni di Neres, recentemente infortunato. A un giorno dall'incontro, resta incerto se il brasiliano potrà essere convocato, considerando le sue attuali condizioni di salute. La squadra e i tifosi attendono novità ufficiali per capire se il giocatore sarà disponibile per la partita.

Inter News 24 Infortunio Neres, ad un giorno dal big match di San Siro, le condizioni del brasiliano restano dubbie. Tutti gli aggiornamenti. L’infortunio di David Neres sta creando molte incertezze. Il brasiliano, alle prese con un fastidio fisico, non è ancora sicuro di poter scendere in campo per la prossima sfida con il Napoli. Il suo volto durante l’allenamento esprime tutta la preoccupazione per un dolore che persiste, facendo temere per una sua assenza. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le speranze di recupero sono ancora vive. L’ultima verifica medica è prevista per la mattina del giorno della partita, e solo allora si saprà se ci saranno le condizioni per il suo inserimento nella lista dei convocati. 🔗 Leggi su Internews24.com

Infortunio Neres, aggiornamenti sulle sue condizioni e possibilità di convocazione per la sfida ai nerazzurri

