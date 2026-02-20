Florovivaismo | la Puglia tra i protagonisti di MyPlant & Garden Si conclude oggi

La Regione Puglia ha partecipato a MyPlant & Garden, la principale fiera italiana del settore florovivaismo, che si è svolta a Milano dal 18 al 20 febbraio 2026. La presenza pugliese ha coinvolto numerosi vivaisti e aziende che hanno mostrato le loro ultime produzioni e innovazioni. Tra le iniziative, un’esposizione dedicata alle piante autoctone del territorio, attirando visitatori e operatori da tutta Italia. La partecipazione ha rafforzato il ruolo della Puglia come hub importante nel settore. La manifestazione si è conclusa ieri, lasciando un segno significativo.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La Puglia del florovivaismo tra i protagonisti di MyPlant & Garden, la più importante manifestazione fieristica internazionale del settore in Italia, in programma a Milano dal 18 al 20 febbraio 2026. Un appuntamento strategico per consolidare relazioni commerciali, rafforzare la presenza sui mercati esteri e promuovere l’eccellenza produttiva regionale. Il comparto florovivaistico pugliese si presenta all’appuntamento milanese con numeri di assoluto rilievo. Secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi di Unioncamere Puglia (dati al 31.12.2025 su Registro Imprese e INPS), il settore conta complessivamente 618 imprese attive e 3. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Florovivaismo: la Puglia tra i protagonisti di MyPlant & Garden Si conclude oggi Leggi anche: MyPlant & Garden 2026: il futuro della cura del verde tra AI e robotica Leggi anche: Fiere, Maione: "‘MyPlant & Garden 2026 fiore all'occhiello per la Lombardia" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Puglia florovivaistica a MyPlant & Garden 2026, Paolicelli: Comparto competitivo e patrimonio autentico del nostro territorio; La Puglia del florovivaismo da MyPlant & Garden di Milano a Sanremo; Florovivaismo, Puglia settima in Italia con 178 milioni di valore: pesa l’effetto Xylella; Florovivaismo, con un valore di 178 milioni la Puglia settima in Italia. Florovivaismo: la Puglia tra i protagonisti di MyPlant & Garden Si conclude oggiLa Puglia del florovivaismo tra i protagonisti di MyPlant & Garden, la più importante manifestazione fieristica internazionale del settore in Italia, in programma a Milano dal 18 al 20 febbraio 2026. noinotizie.it La Puglia florovivaistica protagonista a MyPlant & Garden 2026, Paolicelli: Un settore competitivo e patrimonio autentico del nostro territorioLa Puglia florovivaistica protagonista a MyPlant & Garden 2026, Paolicelli: Un settore competitivo e patrimonio autentico del nostro territorio ... ilikepuglia.it La Puglia del florovivaismo da MyPlant & Garden di Milano a Sanremo. L'assessore Paolicelli: 'Settore competitivo, patrimonio autentico del territorio' #ANSA x.com Il florovivaismo pugliese conferma il suo ruolo strategico nell’agricoltura regionale e nazionale: con 178 milioni di euro di produzione e circa 2.000 aziende genera occupazione, è presidio del territorio e crea opportunità diffuse. Un comparto che guarda con - facebook.com facebook