capodanno al joyce irish pub

Il 31 dicembre, il Joyce Irish Pub in Via Montesano 44 accoglie i clienti per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Un’occasione semplice e conviviale per trascorrere la serata in compagnia, in un ambiente caldo e informale. Il locale propone un’atmosfera rilassata e un’offerta dedicata per salutare l’anno vecchio e dare il benvenuto al nuovo.

Il 31 dicembre appuntamento al Joyce Irish Pub di Via Montesano 44 per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Musica dal vivo, birra stout, buon cibo, dj set. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3500854965. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

