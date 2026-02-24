Festival di Sanremo | l' ad di Anas Claudio Andrea Gemme ritira il Premio Speciale 2026 al Gran Galà della Stampa

Nel corso del "Premio Numeri Uno – Città di Sanremo 2026" è svoltosi ieri sera durante il Gran Galà della Stampa l'Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme ha ritirato il Premio Speciale 2026 conferito dalla Giuria con la motivazione "Musica in Sicurezza" per l'impegno costante nella sicurezza stradale. "Le strade, come la musica, riescono a portarci lontano - ha dichiarato l'AD Gemme nel corso del suo discorso di ringraziamento - parlano entrambe di connessioni in grado di unire luoghi, persone ed emozioni. Essere presenti al Festival è per noi un'occasione preziosa. Ci consente di sensibilizzare ancora di più i più giovani sul tema della sicurezza stradale.