Musica all’Alighieri Anna Kravtchenko e ’I Virtuosi Italiani’

© Ilrestodelcarlino.it - Musica all’Alighieri. Anna Kravtchenko e ’I Virtuosi Italiani’

Prosegue “ Ravenna Musica ”, la stagione curata dall’associazione musicale ’Angelo Mariani’. Stasera alle 21 a disporsi sul palcoscenico del Teatro Alighieri saranno ’ I Virtuosi Italiani ’, un complesso strumentale formatosi nel 1989 e quindi con oltre 35 anni di attività. Nato in un primo momento come complesso d’archi, via via si è allargato fino a comprendere anche la sezione di fiati, raggiungendo il numero di circa trenta elementi. È una delle formazioni più attive e qualificate nel panorama musicale internazionale, regolarmente invitata nei più importanti teatri, festival e stagioni in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it La raffinata pianista?Anna Kravtchenko con I Virtuosi ItalianiIl 30 gennaio, al Teatro Ristori di Verona, si tiene il concerto della 27ª Stagione de I Virtuosi Italiani, in collaborazione con il Festival Mozart. Mozart con Anna Kravtchenko, l’emozione diventa una luceQuesta sera all’Auditorium Scavolini si svolge uno degli eventi più attesi della stagione: il concerto con Mozart interpretato da Anna Kravtchenko.