Musei gratis domenica 1 febbraio | tutte le mostre in programma

Domenica 1 febbraio musei e parchi archeologici statali aprono le porte a tutti, offrendo ingressi gratuiti. L’iniziativa “Domenica al museo” permette a visitatori di scoprire le mostre e le collezioni senza spendere nulla. È un’opportunità per chi vuole passare una giornata tra arte e storia senza preoccuparsi del biglietto.

Domenica 1 febbraio i musei e i parchi archeologici statali aprono le porte a tutti per visite gratuite con l'iniziativa "Domenica al museo".Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove richiesto. Si consiglia, pertanto, di consultare l'app "Musei.

