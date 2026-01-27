Musei gratis domenica 1 febbraio | tutte le mostre in programma e visitabili

Il 1 febbraio, prima domenica del mese, molti musei e aree archeologiche di Roma Capitale offriranno l’ingresso gratuito. Questa giornata permette di visitare le esposizioni e scoprire il patrimonio culturale della città senza costi aggiuntivi, promuovendo l’accesso alla cultura per tutti. È un’opportunità ideale per esplorare i principali luoghi di interesse storico e artistico di Roma.

Ingresso gratuito per tutti il 1 febbraio - prima domenica del mese - nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche della città. L'iniziativa, promossa da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, offre l'opportunità di scoprire collezioni permanenti, mostre temporanee e luoghi simbolo della Capitale. L'Itinerario, promosso da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, si snoderà lungo un percorso che partirà dall'ingresso di Sisto IV, in prossimità della colonna con la scultura della Lupa (via di S.

