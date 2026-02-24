Muore travolto da una valanga in Val d’Aosta | Un fratello per il Wwf fondò l’Oasi Valpredina

Stefano Poli, appassionato ambientalista, perde la vita dopo essere stato travolto da una valanga in Val d’Aosta, mentre cercava di aiutare alcune bestie intrappolate. La causa dell’incidente è il maltempo che ha indebolito il manto nevoso a oltre tremila metri di quota. Poli, residente nel Milanese, era noto per aver fondato l’Oasi Valpredina e per il suo impegno nel WWF. La tragedia colpisce la comunità locale e chi lo conosceva.

IL LUTTO. L'incidente domenica a 3mila metri, Stefano Poli viveva nel Milanese, lascia moglie e una figlia. «Per il Wwf di Bergamo è come se fosse morto un fratello»: ha la voce rotta dalla commozione Gloria Sigismondi, operatrice dell'Oasi di Valpredina. Lei e suo marito Enzo Mauri, direttore della riserva naturale di Cenate Sopra, erano amici fin dagli anni '80 di Stefano Poli, docente di 66 anni originario di Bergamo che domenica 22 febbraio ha perso la vita travolto da una valanga in Valle d'Aosta, sulle pendici della Becca di Nana, in Val d'Ayas. A lanciare l'allarme è stata la moglie Mariarosa, alle 13.