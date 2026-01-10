Aosta scialpinista muore travolto da una valanga

Un escursionista scialpinista è deceduto nelle Alpi Aostane dopo essere stato coinvolto in una valanga sotto la Pointe de la Pierre. L’incidente si è verificato durante un'uscita in montagna, e le operazioni di soccorso hanno purtroppo confermato il decesso. La zona è soggetta a condizioni di innevamento instabili, rendendo essenziale la massima attenzione per chi si avventura in queste aree.

Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga sotto la Pointe de la Pierre, sopra Aosta. Il corpo è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano assieme alla guardia di finanza e ai vigili del fuoco. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118. La slavina su un itinerario molto frequentato. La slavina si è staccata lungo un itinerario molto frequentato dagli scialpinisti, che si trova tra Pila e Ozein. Il caso è seguito dalla guardia di finanza di Entreves. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Valle d’Aosta, scialpinista travolto e ucciso da una valanga Leggi anche: Travolto da una valanga, muore uno scialpinista di 50 anni Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Valanghe sulle Alpi, tre morti e diversi feriti; Valle d'Aosta, muore travolto da una valanga nella zona sopra Pila; Travolto da una valanga , muore uno scialpinista; Travolti dalle valanghe, tre morti in montagna oggi. Aosta, scialpinista muore travolto da una valanga - Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga sotto la Pointe de la Pierre, sopra Aosta. open.online

Valle d’Aosta, scialpinista travolto e ucciso da una valanga - Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga in Valle d'Aosta, in zona Pointe de la Pierre, nel comune di Gressan. lapresse.it

Aosta, morto uno scialpinista travolto da una valanga Pointe de la Pierre - Soccorsi via terra: l'elicottero non può avvicinarsi per il forte vento ... rainews.it

Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga sotto la Pointe de la Pierre, sopra Aosta, tra Pila e Aymavilles. Il corpo è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano assieme alla guardia di finanza e ai vigili del fuoco. Sul posto anche il - facebook.com facebook

Valanga sopra Aosta, morto uno scialpinista #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.