Stefano Poli chi è il docente bergamasco morto travolto da una valanga in Val d’Aosta

Tragedia in Valle d’Aosta, dove ha perso la vita un 66 bergamasco, Stefano Poli, docente ordinario di Petrologia e Petrografia all’Università Statale di Milano. Diplomato al liceo Lussana, in passato aveva diretto il Dipartimento di Scienze della Terra ed era membro dell’Accademia dei Lincei. L’incidente si è verificato domenica 22 febbraio sulle pendici della Becca di Nana, a circa tremila metri di altitudine, in Val d’Ayas. Il professore era partito in mattinata da Antagnod per un’escursione in solitaria. Raggiunta la cima, aveva inviato un messaggio ai familiari prima di iniziare la discesa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

