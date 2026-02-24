Livorno scontro tra yacht e pilotina al porto | muore 28enne

Un giovane di 28 anni perde la vita dopo uno scontro tra uno yacht e una pilotina nel porto di Livorno, causato da una manovra sbagliata. Il tragico incidente si è verificato poco dopo le 14, quando le imbarcazioni si sono scontrate durante le operazioni di attracco. La vittima era impegnata nelle attività di assistenza al porto e nulla ha potuto fare per salvarsi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica.

Tragedia sul lavoro dal drammatico risvolto. E’ nel porto di Livorno, nel primo pomeriggio intorno alle 14.30 che un incidente tra uno yacht e una pilotina ha spezzato la vita dell’uomo che ne era alla guida. Le ricostruzioni sono ancora in fase di accertamento ma da quanto appreso, sembra che ci sia stato un violento scontro all’imboccatura del porto tra i due mezzi, a seguito del quale la pilotina si è ribaltata. L’uomo alla guida, di circa 30 anni, è stato recuperato dall’acqua quando, però, purtroppo era già privo di vita. Al momento sarebbero ignote le sue generalità. Sul posto, non appena allertati i soccorsi, sono giunti sul posto un’ambulanza della Misericordia ma i soccorsi sono risultati inutili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Livorno, scontro tra pilotina e yacht fuori dal porto: un mortoUna collisione tra una pilotina e uno yacht ha causato la morte di una persona vicino a Livorno.

Scontro tra barca e yacht al porto di Livorno, muore annegato un uomoUn uomo ha perso la vita dopo un incidente tra una barca e uno yacht al porto di Livorno, causato da una manovra sbagliata.