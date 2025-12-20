Giustizia ad Avellino | il referendum su separazione delle carriere accende il dibattito

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La campagna per il referendum sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, che pone al centro il tema della separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, ha trovato in questi giorni una nuova occasione di visibilità anche ad Avellino.Questa mattina, lungo Corso Vittorio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

giustizia ad avellino il referendum su separazione delle carriere accende il dibattito

© Avellinotoday.it - Giustizia ad Avellino: il referendum su separazione delle carriere accende il dibattito

Leggi anche: Riforma della Giustizia con separazione delle carriere approvata dal Senato, referendum in primavera

Leggi anche: Referendum sulla giustizia al via. Nordio: "La separazione delle carriere c'è in tutti i Paesi democratici"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

A Napoli l'inizio del tour del comitato per il sì al referendum sulla giustizia; Referendum riforma della giustizia, il comitato per il no: Slogan fuorvianti, l'obiettivo è indebolire il csm; Referendum sulla separazione delle carriere, l'Anm di Palermo organizza un dialogo sulla giustizia; Giustizia, referendum sulla separazione delle carriere. Di Pietro a Napoli: Perché bisogna votare sì.

giustizia avellino referendum separazioneReferendum giustizia, Di Pietro in campo: «Separiamo giudici e pm» - Antonio Di Pietro è sicuro che se negli anni Novanta le carriere di giudici e pm fossero state separate, Tangentopoli, l’inchiesta che smantellò il sistema politico della ... ilmattino.it

giustizia avellino referendum separazioneReferendum sulla Giustizia, Di Pietro a Napoli: "Il Sì rende il giudice più indipendente" - L'ex leader dell'Italia dei Valori a un incontro promosso dal comitato per l'approvazione della riforma del Governo. napolitoday.it

giustizia avellino referendum separazioneReferendum, si mobilita il fronte del Si Aufiero: una battaglia di civilta’ - Le ragioni del No sono che questa riforma non velocizza il processo civile, che il numero dei magistrati resta sempre lo stesso. irpinianews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.